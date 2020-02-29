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ФУТБОЛ. Польша. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15:00
1723
29-е февраля
не начался
Гарбарния КраковЛегьоново
Основное время
1,64
3,90
4,40
1,73
2.50
2,03
2,36
2.00
1,55
3,05
1.50
1,34
16:00
4172
29-е февраля
не начался
РесовияГрыф Вейхерово
Основное время
1,32
5,20
7,40
1,92
2.50
1,82
1,51
3.00
2,47
2,75
2.00
1,41
18:00
6703
29-е февраля
не начался
ПолковицеСКРА Ченстохова
Основное время
1,95
3,35
3,60
1,77
2.50
1,99
2,47
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
19:00
2591
29-е февраля
не начался
КатовицеБлекитни Старгард
Основное время
1,53
4,10
5,20
2,01
2.50
1,74
1,59
3.00
2,26
1,39
3.50
2,85
21:38
5314
29-е февраля
не начался
Сталь Сталёва ВоляБытовия Бытув
Основное время
2,75
3,10
2,46
2,09
2.50
1,69
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,60
22:08
1362
29-е февраля
не начался
Элана ТорунГурник Ленчна
Основное время
2,75
3,15
2,46
1,87
2.50
1,87
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
14:00
7686
1-е марта
не начался
Знич ПрушкувПогонь Седльце
Основное время
1,46
4,70
5,20
1,71
3.00
2,06
2,18
2.50
1,64
1,45
3.50
2,60
15:05
1806
1-е марта
не начался
Видзев ЛодзьОлимпия Эльблаг
Основное время
1,35
5,20
6,40
1,87
2.50
1,87
1,46
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
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