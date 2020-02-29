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ФУТБОЛ. Польша. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:40
6002
29-е февраля
не начался
Медзь ЛегницаЗаглембе Сосновец
Основное время
1,77
3,60
4,00
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
19:00
3671
29-е февраля
не начался
БелхатувГКС Ястржебье
Основное время
2,80
3,10
2,44
1,65
2.50
2,16
2,22
2.00
1,62
2,95
1.50
1,37
19:00
1729
29-е февраля
не начался
ТыхыСандецья
Основное время
1,80
3,60
3,90
2,08
2.50
1,70
1,65
3.00
2,15
1,43
3.50
2,70
19:30
6537
29-е февраля
не начался
Стомиль ОльштынОдра Ополе
Основное время
2,13
3,15
3,30
1,66
2.50
2,13
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,36
20:00
2795
29-е февраля
не начался
Термалица Брук БетХойничанка Хойнице
Основное время
1,68
3,65
4,50
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,85
2.00
1,39
14:40
7411
1-е марта
не начался
Олимпия ГрудзёндзСталь Милец
Основное время
3,45
3,50
1,95
2,02
2.50
1,74
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
17:00
1603
1-е марта
не начался
ПодбескидзеВигры Сувалки
Основное время
1,41
4,10
7,20
1,75
2.50
2,01
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
17:00
2733
1-е марта
не начался
Пуща НеполомицеХробры Глогув
Основное время
2,31
3,05
3,05
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,36
2,65
1.50
1,44
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