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ФУТБОЛ. Перу. СегундаОсновная линия

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21:00
1143
27-е октября
Спорт Чавелинс ХуниорсУнион Комерсио
Основное время
2,55
3,45
2,45
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