Моя линия
ФУТБОЛ. Перу. Примера дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,34
3,15
2,90
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
29-е февраля
не начался
Основное время
1,58
3,70
5,40
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,10
3,35
3,15
1,94
2.50
1,80
1,55
3.00
2,36
2,90
2.00
1,38
29-е февраля
не начался
Основное время
1,62
4,00
4,40
2,02
2.50
1,74
1,59
3.00
2,26
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
1,28
5,20
8,40
1,80
3.00
1,95
2,28
2.50
1,59
1,51
3.50
2,46