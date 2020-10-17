24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE70
Видео
22
Скоро
Популярное259Российская Премьер-Лига60АПЛ35Бундеслига24Примера30Серия A23Лига 127КХЛ40ATP. Санкт-Петербург. Россия6Бой Ломаченко В. vs Лопес Т.1UFC. Нурмагомедов Х. VS Гэтжи Дж.1Евролига. Мужчины10Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Острая линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бадминтон
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Парагвай. Примера дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
00:00
2190
17-е октября
Хенераль ДиазСпортиво Сан Лоренцо
Основное время
2,25
3,25
2,95
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,42
3.50
2,75
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию22
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru