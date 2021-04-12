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ФУТБОЛ. Панама. Высшая лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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23:59
149
65 мин., 2-й тайм
Пласа Амадор (ж)Альянса Панама (ж)
30
00
30
Основное время
1,70
4.00
2,02
2,55
3.50
1,45
1,33
4.50
3,01
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