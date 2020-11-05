24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE59
Видео
13
Скоро
Популярное336Российская Премьер-Лига60Лига Европы УЕФА107АПЛ35Бундеслига19Примера31Серия A17Лига 111Евротур. Кубок Карьяла. Финляндия18КХЛ12Евролига. Мужчины15ATP. Париж. Франция9Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бадминтон
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Палестина. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
467
26 мин., 1-й тайм
Аль КармельМаркес Тулькарм
00
00
Основное время
1,81
3,26
4,17
1,50
2.50
2,41
2,45
1.50
1,48
1,15
3.50
4,65
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию13
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru