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ФУТБОЛ. Пакистан. Кубок PFFОсновная линия

Победитель1X2
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08:00
152
25 мин., 1-й тайм
Карачи ЮнайтедХумма
10
10
Основное время
1,17
6,00
15,00
1,74
3.00
2,02
2,33
2.50
1,56
1,43
3.50
2,70
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