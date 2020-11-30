24/7 Лотерея24/7 Лотерея
Избранное
LIVE20
Видео
5
Скоро
Популярное268Российская Премьер-Лига33Лига чемпионов УЕФА41Лига Европы УЕФА26АПЛ42Примера24Серия A18Бундеслига25Лига 111КХЛ41Евролига. Мужчины5Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
Американский футбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Пакистан. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10:00
188
45 мин., Перерыв
Национал БанкКарачи Юнайтед
01
00
01
Основное время
9,38
4,39
1,31
1,70
2.50
2,03
2,68
2.00
1,41
1,29
3.00
3,24
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию5
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru