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ФУТБОЛ. Пакистан. Чемпионшип. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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08:00
114
45 мин., Перерыв
Хазара Герлс Академи (ж)Хазара Кветта (ж)
00
00
00
Основное время
2,02
2,74
4,18
1,85
1.50
1,85
1,40
2.00
2,71
3,16
1.00
1,31
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