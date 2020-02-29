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ФУТБОЛ. Оман. Профессиональная лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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16:20
6250
29-е февраля
не начался
Аль Оруба Оман Клуб
Основное время
2,34
3,05
3,00
1,99
2.00
1,76
1,55
2.50
2,36
2,65
1.50
1,44
16:20
6251
29-е февраля
не начался
Аль СибАль Рустак
Основное время
1,41
4,40
6,60
1,76
2.50
1,99
2,43
2.00
1,52
1,40
3.00
2,80
16:45
6302
29-е февраля
не начался
Аль НассрБахла
Основное время
2,03
3,30
3,40
2,07
2.00
1,70
1,59
2.50
2,26
2,75
1.50
1,42
19:45
6604
29-е февраля
не начался
ДхофарСохар
Основное время
1,42
4,40
6,20
1,91
2.50
1,83
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
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