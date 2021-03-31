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09:00
182
53 мин.,
2-й тайм
Уаимакарири Юнайтед (ж)
Юниверситис оф Кентрбери (ж)
1
1
0
0
1
1
Основное время
2,64
2,54
3,06
1,71
3.50
2,01
3,89
2.50
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