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ФУТБОЛ. Новая Зеландия. Премьер-лигаОсновная линия

Победитель1X2
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05:00
189
22 мин., 1-й тайм
Парклендс ЮнайтедЮниверситис оф Кентербери
00
00
00
Основное время
2,52
3,27
2,52
2,11
2.50
1,65
1,47
3.50
2,50
4,18
1.50
1,19
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