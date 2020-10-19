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ФУТБОЛ. Норвегия. PostNord CupОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
277
18 мин., 1-й тайм
БерумВолеренга II
00
00
Основное время
2,10
3,00
3,50
1,68
2.50
2,11
2,25
2.00
1,60
2,90
1.50
1,38
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