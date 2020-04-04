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ФУТБОЛ. Норвегия. ЭлитсерияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
2741
4-е апреля
не начался
СтремсгодсетВикинг
Основное время
2,29
3,40
2,80
19:00
1009
4-е апреля
не начался
ВолеренгаМольде
Основное время
3,15
3,30
2,12
19:00
1194
5-е апреля
не начался
Буде ГлимтМьёндален
Основное время
1,74
3,65
4,10
19:00
1409
5-е апреля
не начался
КристиансуннСтарт
Основное время
1,88
3,40
3,80
19:00
1147
5-е апреля
не начался
ОлесуннХёугесунн
Основное время
2,40
3,35
2,65
19:00
1410
5-е апреля
не начался
СаннефьордСарпсборг
Основное время
2,50
3,35
2,55
19:00
1354
5-е апреля
не начался
СтабекОдд
Основное время
2,43
3,40
2,60
21:00
1406
5-е апреля
не начался
РусенборгБранн
Основное время
1,74
3,65
4,10
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