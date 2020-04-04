Моя линия
ФУТБОЛ. Норвегия. ЭлитсерияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е апреля
не начался
Основное время
2,29
3,40
2,80
—
—
—
4-е апреля
не начался
Основное время
3,15
3,30
2,12
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,74
3,65
4,10
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,88
3,40
3,80
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,40
3,35
2,65
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,50
3,35
2,55
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,43
3,40
2,60
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,74
3,65
4,10
—
—
—