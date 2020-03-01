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ФУТБОЛ. Нигерия. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
5983
1-е марта
не начался
Абиа УорриорсАква Юнайтед
Основное время
1,57
3,40
6,40
1,76
2.00
2,00
2,35
1.50
1,55
1,44
2.50
2,65
18:00
5619
1-е марта
не начался
Варри ВулвсСаншайн Старс
Основное время
1,63
3,30
5,80
1,85
2.00
1,89
2,47
1.50
1,50
1,48
2.50
2,55
18:00
5614
1-е марта
не начался
Викки ТуристНасарава Юнайтед
Основное время
1,55
3,60
6,00
1,94
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
18:00
5994
1-е марта
не начался
Ифеани УбаМФМ Лагос
Основное время
1,65
3,35
5,40
1,69
2.00
2,09
2,26
1.50
1,60
1,41
2.50
2,80
18:00
6435
1-е марта
не начался
Кано ПилларсАква Старлетс
Основное время
1,50
3,60
7,00
1,69
2.00
2,09
2,26
1.50
1,59
1,41
2.50
2,80
18:00
5649
1-е марта
не начался
Квара ЮнайтедЛоби Старз
Основное время
1,83
3,05
4,60
1,85
2.00
1,88
2,49
1.50
1,50
1,48
2.50
2,55
18:00
5729
1-е марта
не начался
Плато ЮнайтедДжигава Голден Стар
Основное время
1,15
6,20
18,00
1,66
2.50
2,13
2,22
2.00
1,61
2,90
1.50
1,38
18:00
5600
1-е марта
не начался
Хартлэнд ОверриРиверс Юнайтед
Основное время
1,85
3,15
4,40
2,10
1.50
1,68
1,58
2.00
2,30
1,35
2.50
3,05
18:00
6479
1-е марта
не начался
Энугу РейнджерсАдамава Юнайтед
Основное время
1,23
4,90
14,00
2,11
2.00
1,68
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,41
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