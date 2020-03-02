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ФУТБОЛ. Нидерланды. Резервная лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е марта
не начался
Основное время
2,35
4,20
2,33
2,02
3.50
1,74
1,65
4.00
2,16
1,45
4.50
2,65
2-е марта
не начался
Основное время
5,40
4,90
1,44
2,07
3.50
1,71
1,68
4.00
2,10
1,47
4.50
2,55
2-е марта
не начался
Основное время
4,60
4,60
1,53
1,83
4.00
1,91
2,24
3.50
1,60
1,55
4.50
2,34
2-е марта
не начался
Основное время
2,31
3,90
2,49
1,78
3.50
1,97
2,29
3.00
1,58
1,46
4.00
2,60
2-е марта
не начался
Основное время
2,13
4,30
2,60
1,71
4.00
2,06
2,10
3.50
1,69
1,49
4.50
2,50
2-е марта
не начался
Основное время
1,77
4,30
3,40
2,02
3.50
1,74
1,65
4.00
2,15
1,45
4.50
2,65
2-е марта
не начался
Основное время
2,03
4,00
2,90
1,91
3.50
1,83
1,56
4.00
2,33
2,55
3.00
1,48
2-е марта
не начался
Основное время
4,40
4,40
1,58
1,89
3.50
1,85
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49
2-е марта
не начался
Основное время
1,68
4,50
3,65
1,71
4.00
2,06
2,10
3.50
1,69
1,49
4.50
2,50
2-е марта
не начался
Основное время
1,80
4,30
3,25
1,75
4.00
2,01
2,14
3.50
1,66
1,51
4.50
2,46