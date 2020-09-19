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ФУТБОЛ. Нидерланды. Молодежная лига. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
337
73 мин., 2-й тайм
Гронинген (мол)Твенте (мол)
30
20
50
Основное время
-
51
51
2,63
5.50
1,44
1,30
6.50
3,50
1,04
7.50
9,00
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