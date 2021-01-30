V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE231
Видео
46
Скоро
Популярное307АПЛ35Примера32Серия A37Италия. Кубок3Бундеслига20Лига 143Российская Премьер-Лига51КХЛ22NHL46NBA. Регулярный чемпионат16Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Пляжный волейбол
Снукер
Фигурное катание
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Нидерланды. Кубок Лиги. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
632
45 мин., Перерыв
ПСВ Эйндховен (ж)Зволле (ж)
21
00
21
Основное время
1,08
10,00
26
1,73
5.50
2,10
3,25
4.50
1,33
1,25
6.50
3,75
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию46
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru