Моя линия
ФУТБОЛ. Нидерланды. Эрсте дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
1,21
6,00
10,00
1,77
3.50
1,98
2,30
3.00
1,58
2,85
2.50
1,39
28-е февраля
не начался
Основное время
1,73
4,00
3,80
1,87
3.50
1,87
1,52
4.00
2,42
2,45
3.00
1,51
28-е февраля
не начался
Основное время
1,72
3,95
3,90
2,01
3.00
1,75
1,63
3.50
2,19
2,50
2.50
1,49
28-е февраля
не начался
Основное время
1,21
6,40
9,40
2,05
3.50
1,72
1,68
4.00
2,11
1,47
4.50
2,55
28-е февраля
не начался
Основное время
1,16
6,80
13,00
1,81
3.50
1,93
2,38
3.00
1,54
1,49
4.00
2,50
28-е февраля
не начался
Основное время
2,10
3,65
2,95
1,97
3.00
1,78
1,61
3.50
2,23
2,46
2.50
1,51
28-е февраля
не начался
Основное время
2,65
3,35
2,40
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
28-е февраля
не начался
Основное время
2,60
3,50
2,37
1,79
3.00
1,96
2,24
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
28-е февраля
не начался
Основное время
2,13
3,65
2,85
2,04
3.00
1,72
1,65
3.50
2,16
2,55
2.50
1,48
28-е февраля
не начался
Основное время
2,55
3,80
2,31
1,86
3.50
1,88
2,43
3.00
1,52
1,51
4.00
2,45