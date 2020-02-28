Избранное
LIVE110
Видео
34
Скоро
Популярное426Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф25Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open2Лига Про. Москва2TT-Cup6
Моя линия
Острая линия
Футбол10
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Нидерланды. Эрсте дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
3459
28-е февраля
не начался
Алмере СитиХельмонд Спорт
Основное время
1,21
6,00
10,00
1,77
3.50
1,98
2,30
3.00
1,58
2,85
2.50
1,39
22:00
2017
28-е февраля
не начался
Аякс (мол)Телстар
Основное время
1,73
4,00
3,80
1,87
3.50
1,87
1,52
4.00
2,42
2,45
3.00
1,51
22:00
2152
28-е февраля
не начался
ВолендамГоу Эхед Иглз
Основное время
1,72
3,95
3,90
2,01
3.00
1,75
1,63
3.50
2,19
2,50
2.50
1,49
22:00
3575
28-е февраля
не начался
Де ГрафсхапАЗ Алкмаар (мол)
Основное время
1,21
6,40
9,40
2,05
3.50
1,72
1,68
4.00
2,11
1,47
4.50
2,55
22:00
2866
28-е февраля
не начался
КамбюрПСВ Эйндховен (мол)
Основное время
1,16
6,80
13,00
1,81
3.50
1,93
2,38
3.00
1,54
1,49
4.00
2,50
22:00
1179
28-е февраля
не начался
МВВ МаастрихтДен Босх
Основное время
2,10
3,65
2,95
1,97
3.00
1,78
1,61
3.50
2,23
2,46
2.50
1,51
22:00
2166
28-е февраля
не начался
НЕКНАК Бреда
Основное время
2,65
3,35
2,40
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
22:00
1549
28-е февраля
не начался
ОссУтрехт (мол)
Основное время
2,60
3,50
2,37
1,79
3.00
1,96
2,24
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
22:00
2003
28-е февраля
не начался
РодаДордрехт
Основное время
2,13
3,65
2,85
2,04
3.00
1,72
1,65
3.50
2,16
2,55
2.50
1,48
22:00
2090
28-е февраля
не начался
ЭйндховенЭксельсиор
Основное время
2,55
3,80
2,31
1,86
3.50
1,88
2,43
3.00
1,52
1,51
4.00
2,45
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию34
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru