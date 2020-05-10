Моя линия
ФУТБОЛ. Нидерланды. ЭредивизиОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
28-е февраля
не начался
Основное время
2,33
2,90
3,15
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
29-е февраля
не начался
Основное время
2,95
3,45
2,17
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,87
3,55
3,65
2,01
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
29-е февраля
не начался
Основное время
2,55
3,50
2,42
1,82
3.00
1,93
2,28
2.50
1,59
1,53
3.50
2,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,48
3,45
2,50
1,73
3.00
2,03
2,17
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
1-е марта
не начался
Основное время
4,50
3,90
1,63
1,83
3.00
1,91
2,30
2.50
1,58
1,53
3.50
2,40
1-е марта
не начался
Основное время
1,82
3,75
3,65
1,92
3.00
1,82
1,58
3.50
2,28
2,40
2.50
1,53
1-е марта
не начался
Основное время
1,91
3,50
3,55
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,48
4,40
5,40
1,71
3.50
2,06
2,16
3.00
1,65
2,70
2.50
1,43
6-е марта
не начался
Основное время
2,37
3,40
2,70
1,75
3.00
2,01
2,19
2.50
1,63
1,49
3.50
2,50
Показать ещёиз 8событий
ФУТБОЛ. Нидерланды. ЭредивизиИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Все коэффициенты на данное событие (+18)