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ФУТБОЛ. Нидерланды. ЭредивизиОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
6473
28-е февраля
не начался
Виллем IIГронинген
Основное время
2,33
2,90
3,15
1,94
2.00
1,80
1,52
2.50
2,42
2,60
1.50
1,46
20:30
6676
29-е февраля
не начался
Ден ХаагХераклес Альмело
Основное время
2,95
3,45
2,17
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,44
3.50
2,65
21:45
8597
29-е февраля
не начался
ВВВ ВенлоФортуна Ситтард
Основное время
1,87
3,55
3,65
2,01
2.50
1,74
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
21:45
6840
29-е февраля
не начался
ЗволлеВитесс
Основное время
2,55
3,50
2,42
1,82
3.00
1,93
2,28
2.50
1,59
1,53
3.50
2,41
22:45
8599
29-е февраля
не начался
ТвентеХеренвен
Основное время
2,48
3,45
2,50
1,73
3.00
2,03
2,17
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
14:15
6606
1-е марта
не начался
ВалвейкУтрехт
Основное время
4,50
3,90
1,63
1,83
3.00
1,91
2,30
2.50
1,58
1,53
3.50
2,40
16:30
8600
1-е марта
не начался
ПСВФейеноорд
Основное время
1,82
3,75
3,65
1,92
3.00
1,82
1,58
3.50
2,28
2,40
2.50
1,53
18:45
6786
1-е марта
не начался
Спарта РоттердамЭммен
Основное время
1,91
3,50
3,55
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
22:00
6846
1-е марта
не начался
АяксАЗ Алкмаар
Основное время
1,48
4,40
5,40
1,71
3.50
2,06
2,16
3.00
1,65
2,70
2.50
1,43
22:00
2237
6-е марта
не начался
Фортуна СиттардЗволле
Основное время
2,37
3,40
2,70
1,75
3.00
2,01
2,19
2.50
1,63
1,49
3.50
2,50
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из 8событий

ФУТБОЛ. Нидерланды. ЭредивизиИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
15:30
3695
10-е мая
Нидерланды. Эредивизи 19/20. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+18)
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