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ФУТБОЛ. Нидерланды. 2-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
6721
29-е февраля
не начался
НоордвийкГВВВ
Основное время
1,88
3,60
3,60
1,92
3.50
1,82
1,55
4.00
2,35
2,50
3.00
1,49
17:00
3881
29-е февраля
не начался
АСВХЭксельсиор Масслёйс
Основное время
2,39
3,70
2,50
1,87
3.50
1,87
1,52
4.00
2,43
2,44
3.00
1,51
17:00
3749
29-е февраля
не начался
Козаккен БойзКвик Бойз
Основное время
1,64
3,90
4,50
1,78
3.50
1,97
2,27
3.00
1,59
2,80
2.50
1,40
17:00
2331
29-е февраля
не начался
СпакенбургВолендам (мол)
Основное время
1,37
4,90
6,40
1,75
4.00
2,00
2,15
3.50
1,65
1,51
4.50
2,45
17:30
6206
29-е февраля
не начался
АмстердамЭйсселмервогелс
Основное время
2,44
3,70
2,44
2,02
3.50
1,74
1,64
4.00
2,18
1,44
4.50
2,65
17:30
3298
29-е февраля
не начался
КатвийкХХК Гарденберг
Основное время
2,34
3,60
2,60
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,48
2.50
1,50
17:30
6724
29-е февраля
не начался
КонинклейкеШевенинген
Основное время
1,68
3,85
4,30
1,77
3.00
1,98
2,22
2.50
1,61
1,50
3.50
2,49
20:00
6725
29-е февраля
не начался
Де ТрефферсРинсбург Бойз
Основное время
2,19
3,55
2,85
2,04
3.50
1,73
1,65
4.00
2,16
1,44
4.50
2,65
16:30
6745
1-е марта
не начался
ТЕКСпарта Роттердам (мол)
Основное время
3,20
3,70
1,98
2,08
2.50
1,70
1,64
3.00
2,17
1,42
3.50
2,70
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