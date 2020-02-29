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ФУТБОЛ. Нидерланды. 2-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,88
3,60
3,60
1,92
3.50
1,82
1,55
4.00
2,35
2,50
3.00
1,49
29-е февраля
не начался
Основное время
2,39
3,70
2,50
1,87
3.50
1,87
1,52
4.00
2,43
2,44
3.00
1,51
29-е февраля
не начался
Основное время
1,64
3,90
4,50
1,78
3.50
1,97
2,27
3.00
1,59
2,80
2.50
1,40
29-е февраля
не начался
Основное время
1,37
4,90
6,40
1,75
4.00
2,00
2,15
3.50
1,65
1,51
4.50
2,45
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
3,70
2,44
2,02
3.50
1,74
1,64
4.00
2,18
1,44
4.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
2,34
3,60
2,60
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,48
2.50
1,50
29-е февраля
не начался
Основное время
1,68
3,85
4,30
1,77
3.00
1,98
2,22
2.50
1,61
1,50
3.50
2,49
29-е февраля
не начался
Основное время
2,19
3,55
2,85
2,04
3.50
1,73
1,65
4.00
2,16
1,44
4.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
3,20
3,70
1,98
2,08
2.50
1,70
1,64
3.00
2,17
1,42
3.50
2,70