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ФУТБОЛ. Нидерланды. 2-й дивизион. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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16:00
401
36 мин., 1-й тайм
Рода (мол)Эксельсиор (мол)
11
00
11
Основное время
2,50
3,50
2,50
1,80
4.50
1,91
3,25
3.50
1,30
1,29
5.50
3,50
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