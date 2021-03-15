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ФУТБОЛ. Непал. Дивизион СОсновная линия

Победитель1X2
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09:45
136
45 мин., Перерыв
СанепаБиргандж Юнайтед
13
13
Основное время
15,00
7,00
1,14
1,74
6.00
2,02
2,33
5.50
1,56
1,43
6.50
2,70
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