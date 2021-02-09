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ФУТБОЛ. Непал. 1-й дивизион. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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09:15
238
45 мин., Перерыв
Трибхуван Арми (ж)Валинг (ж)
20
00
20
Основное время
2,38
3.50
1,51
1,47
4.50
2,50
6,42
2.50
1,08
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