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ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. Товарищеские матчи. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
461
85 мин., 2-й тайм
Болгария (мол)Казахстан (мол)
00
31
31
Основное время
-
26
26
1,33
4.50
3,25
-
5.50
13,00
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