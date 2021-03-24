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ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/СловенияОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1516
25-е марта
Россия (мол)Исландия (мол)
Основное время
1,58
4,20
6,00
1,92
2.50
1,89
1,52
3.00
2,55
2,80
2.00
1,44
20:00
1655
24-е марта
Словения (мол)Испания (мол)
Основное время
8,40
5,00
1,39
1,72
3.00
2,14
2,18
2.50
1,69
1,47
3.50
2,70
20:00
4158
24-е марта
Чехия (мол)Италия (мол)
Основное время
4,60
3,90
1,77
1,84
2.50
1,98
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
23:00
1577
24-е марта
Венгрия (мол)Германия (мол)
Основное время
7,80
4,90
1,41
1,72
3.00
2,13
2,19
2.50
1,69
1,47
3.50
2,70
23:00
1609
24-е марта
Румыния (мол)Нидерланды (мол)
Основное время
4,40
3,90
1,79
2,07
2.50
1,76
1,64
3.00
2,28
1,43
3.50
2,85
17:00
5277
25-е марта
Англия (мол)Швейцария (мол)
Основное время
1,61
4,20
5,40
2,12
2.50
1,73
1,68
3.00
2,21
1,45
3.50
2,80
23:00
5278
25-е марта
Португалия (мол)Хорватия (мол)
Основное время
2,01
3,75
3,65
2,07
2.50
1,76
1,64
3.00
2,28
1,43
3.50
2,85
23:00
1666
25-е марта
Франция (мол)Дания (мол)
Основное время
1,60
4,20
5,60
2,06
2.50
1,77
1,62
3.00
2,31
1,42
3.50
2,90

ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/СловенияИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
19:00
2105
30-е марта
ЧЕ-2021. До 21 года. Группа A. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
22:00
2110
30-е марта
ЧЕ-2021. До 21 года. Группа B. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
19:00
2277
31-е марта
ЧЕ-2021. До 21 года. Группа C. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
19:00
1287
31-е марта
ЧЕ-2021. До 21 года. Группа D. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+16)
18:00
1923
6-е июня
ЧЕ-2021. До 21 года. Итоги
Все коэффициенты на данное событие (+32)
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