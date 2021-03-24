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ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/СловенияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
25-е марта
Основное время
1,58
4,20
6,00
1,92
2.50
1,89
1,52
3.00
2,55
2,80
2.00
1,44
24-е марта
Основное время
8,40
5,00
1,39
1,72
3.00
2,14
2,18
2.50
1,69
1,47
3.50
2,70
24-е марта
Основное время
4,60
3,90
1,77
1,84
2.50
1,98
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
24-е марта
Основное время
7,80
4,90
1,41
1,72
3.00
2,13
2,19
2.50
1,69
1,47
3.50
2,70
24-е марта
Основное время
4,40
3,90
1,79
2,07
2.50
1,76
1,64
3.00
2,28
1,43
3.50
2,85
25-е марта
Основное время
1,61
4,20
5,40
2,12
2.50
1,73
1,68
3.00
2,21
1,45
3.50
2,80
25-е марта
Основное время
2,01
3,75
3,65
2,07
2.50
1,76
1,64
3.00
2,28
1,43
3.50
2,85
25-е марта
Основное время
1,60
4,20
5,60
2,06
2.50
1,77
1,62
3.00
2,31
1,42
3.50
2,90
ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 года. Венгрия/СловенияИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
30-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
30-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
31-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
31-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
6-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+32)