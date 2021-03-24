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ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 годаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
24-е марта
Основное время
6,00
3,90
1,54
2,02
2.50
1,74
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,75
24-е марта
Основное время
3,85
3,35
1,96
1,77
2.50
1,98
2,49
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
24-е марта
Основное время
5,60
4,20
1,54
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,40
3.50
2,80
24-е марта
Основное время
5,00
3,75
1,66
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
25-е марта
Основное время
2,08
3,35
3,45
1,77
2.50
1,98
2,48
2.00
1,50
1,42
3.00
2,75
25-е марта
Основное время
1,77
3,65
4,40
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
ФУТБОЛ. Молодёжные. Сборные. ЧЕ-2021. До 21 годаИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
30-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
30-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
31-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
31-е марта
Все коэффициенты на данное событие (+16)
6-е июня
Все коэффициенты на данное событие (+23)