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ФУТБОЛ. Международные. Молодёжные. Юношеская лига чемпионов УЕФА. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:00
6317
3-е марта
не начался
Аякс (мол)Атлетико Мадрид (мол)
Основное время
1,71
3,95
3,95
1,84
3.00
1,89
2,32
2.50
1,56
1,54
3.50
2,38
18:00
6450
3-е марта
не начался
Бенфика (мол)Ливерпуль (мол)
Основное время
1,72
3,95
3,90
1,95
3.00
1,80
1,59
3.50
2,26
2,44
2.50
1,51

ФУТБОЛ. Международные. Молодёжные. Юношеская лига чемпионов УЕФА. Плей-оффСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
7169
3-е марта
НАРУШЕНИЯ Бенфика (мол)НАРУШЕНИЯ Ливерпуль (мол)
Желтые карточки (основное время)
2,40
4,30
2,10
2,05
4.50
1,68
3,20
3.50
1,40
18:00
5701
3-е марта
УГЛОВЫЕ Бенфика (мол)УГЛОВЫЕ Ливерпуль (мол)
Угловые (основное время)
1,51
6,90
3,50
1,93
9.50
1,78
1,56
10.50
2,27
2,52
8.50
1,46
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