Моя линия
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Товарищеские матчи (формат матча может быть изменен)Основная линия
Победитель1X2
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92 мин., завершен
Русенборг IIБюосен
31
31
62
Заключение пари временно недоступно
46 мин., 1-й тайм
ФредрикстадЮнгшиле
00
00
00
Основное время
2,50
2,38
3,75
1,63
1.50
2,20
3,50
0.50
1,29
1,18
2.50
4,50
29-е февраля
не начался
Основное время
2,44
3,70
2,44
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
1,93
4,30
2,95
—
—
—