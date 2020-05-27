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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
181
88 мин., 2-й тайм
Ред Булл ЗальцбургАйнтрахт Франкфурт
11
11
22
Формат: Тайм - 45 мин. Первый матч 1:4
Основное время
6,50
1,29
8,00
1,30
4.50
3,50
-
5.50
13,00
-
6.50
101
23:00
7477
12-е марта
ВольфсбургШахтёр Донецк
1/8 финала
Основное время
2,15
3,40
3,50
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
23:00
7476
12-е марта
Глазго РейнджерсБайер 04
1/8 финала
Основное время
3,20
3,40
2,25
1,95
2.50
1,85
1,55
3.00
2,40
2,90
2.00
1,40
23:00
7471
12-е марта
Интер МиланХетафе
1/8 финала
Основное время
1,85
3,40
4,55
2,15
2.00
1,65
1,65
2.50
2,25
2,90
1.50
1,40
23:00
7474
12-е марта
Истанбул БашакшехирКопенгаген
1/8 финала
Основное время
1,95
3,30
4,30
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40
23:00
7480
12-е марта
ЛАСКМанчестер Юнайтед
1/8 финала
Основное время
3,40
3,20
2,25
2,15
2.00
1,70
1,60
2.50
2,25
2,85
1.50
1,40
23:00
7478
12-е марта
ОлимпиакосВулверхэмптон Уондерерс
1/8 финала
Основное время
2,55
3,25
2,90
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,25
2,85
1.50
1,40
23:00
7473
12-е марта
СевильяРома
1/8 финала
Основное время
2,10
3,35
3,60
1,70
2.50
2,10
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,35

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-оффСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
322
87 мин., 2-й тайм
УГЛОВЫЕ Ред Булл ЗальцбургУГЛОВЫЕ Айнтрахт Франкфурт
72
31
103
Расчет строго по ТВ-трансляции
Угловые (основное время)
2,41
13.50
1,50
20:00
320
88 мин., 2-й тайм
ЖК Ред Булл ЗальцбургЖК Айнтрахт Франкфурт
21
01
22
Расчёт строго по ТВ-трансляции
Желтые карточки (основное время)
1,37
4.50
2,86

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
4408
27-е мая
Манчестер Юнайтед (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
5,50
2,50
-
-
22:00
5603
27-е мая
Интер Милан (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
6,00
2,70
-
-
22:00
4468
27-е мая
Севилья (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
7,50
3,00
-
-
22:00
4499
27-е мая
Вулверхэмптон Уондерерс (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
8,00
3,50
-
-
22:00
5608
27-е мая
Байер 04 (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
12,00
5,00
-
-
22:00
4593
27-е мая
Рома (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
15,00
5,50
-
-
22:00
4770
27-е мая
Хетафе (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
15,00
5,50
-
-
22:00
5618
27-е мая
Шахтёр Донецк (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
25
10,00
-
-
22:00
4761
27-е мая
Вольфсбург (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
35
15,00
-
-
22:00
5990
27-е мая
Базель (Лига Европы УЕФА 19/20)
Итоги
50
25
-
-
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