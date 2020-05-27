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Победитель1X2
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88 мин., 2-й тайм
Ред Булл ЗальцбургАйнтрахт Франкфурт
11
11
22
Формат: Тайм - 45 мин. Первый матч 1:4
Основное время
6,50
1,29
8,00
1,30
4.50
3,50
-
5.50
13,00
-
6.50
101
12-е марта
1/8 финала
Основное время
2,15
3,40
3,50
1,80
2.50
2,00
2,55
2.00
1,50
1,45
3.00
2,75
12-е марта
1/8 финала
Основное время
3,20
3,40
2,25
1,95
2.50
1,85
1,55
3.00
2,40
2,90
2.00
1,40
12-е марта
1/8 финала
Основное время
1,85
3,40
4,55
2,15
2.00
1,65
1,65
2.50
2,25
2,90
1.50
1,40
12-е марта
1/8 финала
Основное время
1,95
3,30
4,30
2,10
2.00
1,70
1,60
2.50
2,30
2,80
1.50
1,40
12-е марта
1/8 финала
Основное время
3,40
3,20
2,25
2,15
2.00
1,70
1,60
2.50
2,25
2,85
1.50
1,40
12-е марта
1/8 финала
Основное время
2,55
3,25
2,90
2,15
2.00
1,70
1,65
2.50
2,25
2,85
1.50
1,40
12-е марта
1/8 финала
Основное время
2,10
3,35
3,60
1,70
2.50
2,10
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,35
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-оффСтатистика
Победитель1X2
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87 мин., 2-й тайм
Расчет строго по ТВ-трансляции
Угловые (основное время)
—
2,41
13.50
1,50
—
—
88 мин., 2-й тайм
Расчёт строго по ТВ-трансляции
Желтые карточки (основное время)
—
1,37
4.50
2,86
—
—
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Итоги
5,50
2,50
-
-
—
—
Итоги
6,00
2,70
-
-
—
—
27-е мая
Итоги
7,50
3,00
-
-
—
—
Итоги
8,00
3,50
-
-
—
—
Итоги
12,00
5,00
-
-
—
—
27-е мая
Итоги
15,00
5,50
-
-
—
—
27-е мая
Итоги
15,00
5,50
-
-
—
—
Итоги
25
10,00
-
-
—
—
Итоги
35
15,00
-
-
—
—
27-е мая
Итоги
50
25
-
-
—
—
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