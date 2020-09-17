1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига Европы УЕФА. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16-е сентября
Основное время
2,50
3,50
2,70
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,90
17-е сентября
Основное время
1,80
3,60
4,30
1,85
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70
17-е сентября
Основное время
6,50
4,60
1,45
1,75
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,55
17-е сентября
Основное время
7,25
4,50
1,45
1,95
2.50
1,85
1,55
3.00
2,45
2,85
2.00
1,40
17-е сентября
Основное время
2,25
3,40
3,10
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
17-е сентября
Основное время
2,25
3,40
3,10
1,75
2.50
2,05
2,45
2.00
1,55
3,20
1.50
1,35
17-е сентября
Основное время
4,10
3,65
1,85
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45