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Победитель1X2
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20:00
3309
16-е сентября
ХаммарбюЛех Познань
Основное время
2,50
3,50
2,70
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,90
18:45
3497
17-е сентября
БотошаниШкендия
Основное время
1,80
3,60
4,30
1,85
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70
19:00
3350
17-е сентября
Ритеряй ВильнюсСлован Либерец
Основное время
6,50
4,60
1,45
1,75
3.00
2,05
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,55
20:00
1564
17-е сентября
Локомотив ТбилисиДинамо Москва
Основное время
7,25
4,50
1,45
1,95
2.50
1,85
1,55
3.00
2,45
2,85
2.00
1,40
21:00
3268
17-е сентября
Пяст ГливицеХартберг
Основное время
2,25
3,40
3,10
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
21:45
2862
17-е сентября
ДАК 1904Баумит Яблонец
Основное время
2,25
3,40
3,10
1,75
2.50
2,05
2,45
2.00
1,55
3,20
1.50
1,35
22:00
3300
17-е сентября
Бачка ТополаСтяуа Бухарест
Основное время
4,10
3,65
1,85
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
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