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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
1114
10-е марта
ВаленсияАталанта
Первый матч 1:4
Основное время
2,45
3,70
2,70
2,05
3.00
1,75
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,50
23:00
1010
10-е марта
РБ ЛейпцигТоттенхэм Хотспур
Первый матч 1:0
Основное время
1,70
3,95
4,75
2,05
2.50
1,75
1,65
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
23:00
1046
11-е марта
ЛиверпульАтлетико Мадрид
Первый матч 0:1
Основное время
1,45
4,30
7,50
1,80
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70
23:00
1031
11-е марта
Пари Сен ЖерменБоруссия Дортмунд
Первый матч 1:2
Основное время
1,65
4,45
4,70
1,85
3.50
1,90
2,45
3.00
1,55
1,50
4.00
2,50
23:00
1110
17-е марта
Манчестер СитиРеал Мадрид
Первый матч 2:1
Основное время
1,60
4,45
5,25
1,75
3.50
2,10
2,20
3.00
1,65
2,75
2.50
1,45
23:00
1063
17-е марта
ЮвентусЛион
Первый матч 0:1
Основное время
1,40
4,50
8,00
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
23:00
1157
18-е марта
Бавария МюнхенЧелси
Первый матч 3:0
Основное время
1,40
4,95
7,25
2,10
3.00
1,75
1,65
3.50
2,15
2,65
2.50
1,50
23:00
1216
18-е марта
БарселонаНаполи
Первый матч 1:1
Основное время
1,45
4,65
7,00
1,80
3.00
2,00
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,55

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффИтоги

ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
22:00
1100
30-е мая
Манчестер Сити (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
3,70
2,30
1,50
-
22:00
2031
30-е мая
Бавария Мюнхен (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
5,00
2,80
1,65
-
22:00
1503
30-е мая
Ливерпуль (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
7,00
4,00
2,50
-
22:00
1040
30-е мая
Барселона (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
7,50
4,00
2,20
-
22:00
1704
30-е мая
Пари Сен Жермен (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
10,00
5,00
2,80
-
22:00
1634
30-е мая
Ювентус (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
12,00
6,50
3,00
-
22:00
2124
30-е мая
РБ Лейпциг (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
20,00
8,50
3,00
-
22:00
2093
30-е мая
Атлетико Мадрид (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
25
10,00
4,00
-
22:00
2096
30-е мая
Боруссия Дортмунд (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
25
10,00
4,50
-
22:00
2215
30-е мая
Аталанта (Лига чемпионов УЕФА 19/20)
Итоги
35
10,00
3,50
-
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из 6событий

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффСпециальное

Эксклюзивные пари
21:00
6221
30-е мая
Левандовски Р. (Бавария Мюнхен) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да1,25
21:00
2357
30-е мая
Холанн Э. (Ред Булл Зальцбург/Боруссия Дортмунд) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да5,00
21:00
5659
30-е мая
Мбаппе К. (ПСЖ) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да25
21:00
4285
30-е мая
Месси Л. (Барселона) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да25
21:00
5969
30-е мая
Стерлинг Р. (Манчестер Сити) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да25
21:00
2044
30-е мая
Гнабри С. (Бавария Мюнхен) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да35
21:00
7306
30-е мая
Жезус Г. (Манчестер Сити) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да50
21:00
6446
30-е мая
Икарди М. (ПСЖ) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да50
21:00
5653
30-е мая
Салах М. (Ливерпуль) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да50
21:00
5284
30-е мая
Агуэро С. (Манчестер Сити) лучший бомбардир Лиги чемпионов 19/20
Победитель
Да75
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