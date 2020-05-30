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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффОсновная линия
Победитель1X2
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10-е марта
ВаленсияАталанта
Первый матч 1:4
Основное время
2,45
3,70
2,70
2,05
3.00
1,75
1,65
3.50
2,15
2,60
2.50
1,50
10-е марта
Первый матч 1:0
Основное время
1,70
3,95
4,75
2,05
2.50
1,75
1,65
3.00
2,25
1,40
3.50
2,80
11-е марта
Первый матч 0:1
Основное время
1,45
4,30
7,50
1,80
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70
11-е марта
Первый матч 1:2
Основное время
1,65
4,45
4,70
1,85
3.50
1,90
2,45
3.00
1,55
1,50
4.00
2,50
17-е марта
Первый матч 2:1
Основное время
1,60
4,45
5,25
1,75
3.50
2,10
2,20
3.00
1,65
2,75
2.50
1,45
17-е марта
Первый матч 0:1
Основное время
1,40
4,50
8,00
2,00
2.50
1,80
1,60
3.00
2,35
1,40
3.50
2,95
18-е марта
Первый матч 3:0
Основное время
1,40
4,95
7,25
2,10
3.00
1,75
1,65
3.50
2,15
2,65
2.50
1,50
18-е марта
Первый матч 1:1
Основное время
1,45
4,65
7,00
1,80
3.00
2,00
2,25
2.50
1,65
1,50
3.50
2,55
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
Итоги
3,70
2,30
1,50
-
—
—
Итоги
5,00
2,80
1,65
-
—
—
Итоги
7,00
4,00
2,50
-
—
—
Итоги
7,50
4,00
2,20
-
—
—
Итоги
10,00
5,00
2,80
-
—
—
Итоги
12,00
6,50
3,00
-
—
—
Итоги
20,00
8,50
3,00
-
—
—
Итоги
25
10,00
4,00
-
—
—
Итоги
25
10,00
4,50
-
—
—
Итоги
35
10,00
3,50
-
—
—
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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. Плей-оффСпециальное
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Победитель
Да1,25
—
—
—
Победитель
Да5,00
—
—
—
Победитель
Да25
—
—
—
Победитель
Да25
—
—
—
Победитель
Да25
—
—
—
Победитель
Да35
—
—
—
Победитель
Да50
—
—
—
Победитель
Да50
—
—
—
Победитель
Да50
—
—
—
Победитель
Да75
—
—
—
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