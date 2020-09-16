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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов УЕФА. КвалификацияОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
15-е сентября
Основное время
2,15
3,40
3,35
1,80
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,40
3.00
2,80
15-е сентября
Основное время
4,55
3,65
1,80
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
15-е сентября
Основное время
1,85
3,75
4,20
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
2,85
16-е сентября
Основное время
4,40
3,50
1,85
1,70
2.50
2,15
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40
16-е сентября
Основное время
2,80
3,35
2,50
1,90
2.50
1,95
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
16-е сентября
Основное время
1,60
3,95
5,50
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
16-е сентября
Основное время
3,35
3,45
2,15
1,85
2.50
1,95
2,65
2.00
1,45
1,45
3.00
2,65
16-е сентября
Основное время
2,80
3,40
2,50
1,80
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70