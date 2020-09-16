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Победитель1X2
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20:00
2785
15-е сентября
Динамо КиевАЗ Алкмаар
Основное время
2,15
3,40
3,35
1,80
2.50
2,00
2,50
2.00
1,50
1,40
3.00
2,80
21:00
3333
15-е сентября
ПАОКБенфика
Основное время
4,55
3,65
1,80
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
21:30
3346
15-е сентября
ГентРапид Вена
Основное время
1,85
3,75
4,20
2,05
2.50
1,75
1,60
3.00
2,30
1,40
3.50
2,85
18:00
2608
16-е сентября
Омония НикосияЦрвена Звезда
Основное время
4,40
3,50
1,85
1,70
2.50
2,15
2,25
2.00
1,60
3,00
1.50
1,40
20:00
3342
16-е сентября
КарабахМольде
Основное время
2,80
3,35
2,50
1,90
2.50
1,95
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
20:00
2945
16-е сентября
Маккаби Тель АвивДинамо Брест
Основное время
1,60
3,95
5,50
1,85
2.50
1,90
1,50
3.00
2,60
2,70
2.00
1,45
20:00
3024
16-е сентября
ФеренцварошДинамо Загреб
Основное время
3,35
3,45
2,15
1,85
2.50
1,95
2,65
2.00
1,45
1,45
3.00
2,65
21:30
2748
16-е сентября
МитьюлландЯнг Бойз Берн
Основное время
2,80
3,40
2,50
1,80
2.50
1,95
2,60
2.00
1,50
1,45
3.00
2,70
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