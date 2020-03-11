Моя линия
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов КОНКАКАФОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11-е марта
не начался
Основное время
1,67
3,90
4,30
1,80
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
12-е марта
не начался
Основное время
2,05
3,60
3,05
1,85
3.00
1,89
2,32
2.50
1,57
1,54
3.50
2,37
12-е марта
не начался
Основное время
1,58
4,00
4,80
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
13-е марта
не начался
Основное время
1,67
3,95
4,20
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,48
2.50
1,50