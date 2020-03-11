Избранное
LIVE67
Видео
13
Скоро
Популярное217Российская Премьер-Лига57Жеребьевка. Лига наций УЕФА12Россия. Кубок14Англия. Кубок19Германия. Кубок12Испания. Кубок3Италия. Кубок3Франция. Кубок3КХЛ. Кубок Гагарина30NHL. Регулярный чемпионат45NBA. Регулярный чемпионат18Регби. ЧЕ-20201
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов КОНКАКАФОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
04:00
3349
11-е марта
не начался
Монреаль ИмпактОлимпия Тегусигальпа
Основное время
1,67
3,90
4,30
1,80
3.00
1,95
2,26
2.50
1,59
1,51
3.50
2,45
04:00
3281
12-е марта
не начался
Нью Йорк СитиУАНЛ Тигрес
Основное время
2,05
3,60
3,05
1,85
3.00
1,89
2,32
2.50
1,57
1,54
3.50
2,37
06:30
3727
12-е марта
не начался
АмерикаАтланта Юнайтед
Основное время
1,58
4,00
4,80
1,79
3.00
1,95
2,26
2.50
1,60
1,51
3.50
2,45
06:30
3009
13-е марта
не начался
Лос АнджелесКрус Асуль
Основное время
1,67
3,95
4,20
1,99
3.00
1,76
1,62
3.50
2,21
2,48
2.50
1,50
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию13
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru