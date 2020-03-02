Моя линия
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов АФКОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
2-е марта
не начался
Основное время
1,44
4,10
6,60
1,97
2.50
1,78
1,56
3.00
2,33
1,38
3.50
2,90
3-е марта
не начался
Основное время
3,75
3,45
1,88
1,71
3.00
2,06
2,14
2.50
1,66
1,47
3.50
2,55
3-е марта
не начался
Основное время
2,70
3,65
2,24
1,69
3.50
2,09
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,45
4-е марта
не начался
Основное время
3,45
3,45
1,96
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,18
1,42
3.50
2,75