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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Лига чемпионов АФКОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
18:15
8355
2-е марта
не начался
Аль ДухаильАль Шарджа
Основное время
1,44
4,10
6,60
1,97
2.50
1,78
1,56
3.00
2,33
1,38
3.50
2,90
15:45
1325
3-е марта
не начался
Джохор Дарул ТакзимСувон Самсунг Блювингз
Основное время
3,75
3,45
1,88
1,71
3.00
2,06
2,14
2.50
1,66
1,47
3.50
2,55
18:05
3057
3-е марта
не начался
Аль АйнАль Садд
Основное время
2,70
3,65
2,24
1,69
3.50
2,09
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,45
11:30
3562
4-е марта
не начался
СиднейЧонбук Хёндэ Моторс
Основное время
3,45
3,45
1,96
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,18
1,42
3.50
2,75
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