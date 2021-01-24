1000
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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Либертадорес. Плей-оффИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
24-е января 2021
Итоги
4,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
4,50
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
4,50
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
6,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
11,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
15,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
15,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
15,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
21,00
—
—
—
24-е января 2021
Итоги
25
—
—
—
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