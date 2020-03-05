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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЛибертадоресОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е марта
не начался
Основное время
2,26
2,95
3,20
1,81
2.00
1,93
2,43
1.50
1,52
1,46
2.50
2,60
4-е марта
не начался
Основное время
1,65
3,40
5,40
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,43
2,55
1.50
1,47
4-е марта
не начался
Основное время
2,70
2,95
2,60
1,97
2.00
1,78
1,53
2.50
2,39
2,65
1.50
1,45
4-е марта
не начался
Основное время
1,78
3,35
4,40
1,64
2.50
2,17
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
4-е марта
не начался
Основное время
2,07
3,05
3,60
2,00
2.00
1,76
1,55
2.50
2,35
2,65
1.50
1,44
4-е марта
не начался
Основное время
6,20
3,50
1,56
2,01
2.00
1,75
1,56
2.50
2,34
2,65
1.50
1,44
5-е марта
не начался
Основное время
1,77
3,50
4,20
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
5-е марта
не начался
Основное время
4,90
3,55
1,66
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
5-е марта
не начался
Основное время
1,96
3,15
3,75
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,30
2,70
1.50
1,42
5-е марта
не начался
Основное время
3,95
3,35
1,86
2,13
2.00
1,67
1,62
2.50
2,22
2,80
1.50
1,40
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