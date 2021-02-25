1000
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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЛибертадоресОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
25-е февраля
Основное время
2,12
3,05
3,75
1,83
2.00
1,91
2,46
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
25-е февраля
Основное время
3,80
3,75
1,85
2,00
2.50
1,75
1,59
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЛибертадоресСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Желтые карточки (основное время)
2,50
4,50
2,10
1,72
5.50
2,00
2,40
4.50
1,50
1,32
6.50
3,10
25-е февраля
Основное время
1,50
7,70
3,30
1,85
9.50
1,85
2,35
8.50
1,52
1,52
10.50
2,35
25-е февраля
Желтые карточки (основное время)
2,10
4,50
2,50
1,80
5.50
1,90
2,55
4.50
1,45
1,37
6.50
2,85
25-е февраля
Основное время
3,00
7,70
1,57
1,85
9.50
1,85
2,35
8.50
1,52
1,52
10.50
2,35