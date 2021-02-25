Избранное
LIVE123
Видео
39
Скоро
Популярное319Российская Премьер-Лига54Лига чемпионов УЕФА16Лига Европы УЕФА29АПЛ22Примера26Серия A21Бундеслига19Лига 125КХЛ34NHL45Евролига. Мужчины10NBA. Регулярный чемпионат16Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Лыжи
Снукер
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЛибертадоресОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:15
3651
25-е февраля
Универсидад Сесар ВальехоКаракас
Основное время
2,12
3,05
3,75
1,83
2.00
1,91
2,46
1.50
1,51
1,47
2.50
2,55
03:30
3732
25-е февраля
Роял Пари СьонКлуб Гуарани
Основное время
3,80
3,75
1,85
2,00
2.50
1,75
1,59
3.00
2,28
1,39
3.50
2,85

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок ЛибертадоресСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:15
3751
25-е февраля
НАРУШЕНИЯ Универсидад Сесар ВальехоНАРУШЕНИЯ Каракас
Желтые карточки (основное время)
2,50
4,50
2,10
1,72
5.50
2,00
2,40
4.50
1,50
1,32
6.50
3,10
01:15
3773
25-е февраля
УГЛОВЫЕ Универсидад Сесар ВальехоУГЛОВЫЕ Каракас
Основное время
1,50
7,70
3,30
1,85
9.50
1,85
2,35
8.50
1,52
1,52
10.50
2,35
03:30
3755
25-е февраля
НАРУШЕНИЯ Роял Пари СьонНАРУШЕНИЯ Клуб Гуарани
Желтые карточки (основное время)
2,10
4,50
2,50
1,80
5.50
1,90
2,55
4.50
1,45
1,37
6.50
2,85
03:30
3774
25-е февраля
УГЛОВЫЕ Роял Пари СьонУГЛОВЫЕ Клуб Гуарани
Основное время
3,00
7,70
1,57
1,85
9.50
1,85
2,35
8.50
1,52
1,52
10.50
2,35
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию39
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru