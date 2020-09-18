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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Либертадорес. Групповой этапОсновная линия
Победитель1X2
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95 мин., Матч завершен
Расинг КлубНасьональ Монтевидео
1
0
00
01
01
Заключение пари временно недоступно
Не начался
Сан Паулу СПРивер Плейт
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
18-е сентября
Основное время
1,68
3,70
4,90
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
18-е сентября
Основное время
2,55
3,25
2,70
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
18-е сентября
Основное время
2,85
3,35
2,37
1,92
2.50
1,83
1,53
3.00
2,41
2,85
2.00
1,40
18-е сентября
Основное время
3,60
3,65
1,94
1,78
2.50
1,97
2,48
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
18-е сентября
Основное время
2,15
3,20
3,40
2,09
2.00
1,69
1,60
2.50
2,25
2,75
1.50
1,41
18-е сентября
Основное время
1,62
3,95
5,00
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Либертадорес. Групповой этапСтатистика
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Заключение пари временно недоступно
18-е сентября
Желтые карточки (основное время)
2,40
4,80
2,05
1,65
6.50
2,10
2,25
5.50
1,57
1,28
7.50
3,34
18-е сентября
Основное время
1,82
7,70
2,38
1,75
9.50
1,96
2,26
8.50
1,57
1,46
10.50
2,53