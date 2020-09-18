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ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Либертадорес. Групповой этапОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
171
95 мин., Матч завершен
Расинг КлубНасьональ Монтевидео
1
0
00
01
01
Заключение пари временно недоступно
01:00
182
Не начался
Сан Паулу СПРивер Плейт
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Заключение пари временно недоступно
01:00
1085
18-е сентября
Дефенса и ХустисияДельфин
Основное время
1,68
3,70
4,90
1,82
2.50
1,92
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
01:00
1379
18-е сентября
Сан Паулу СПРивер Плейт
Основное время
2,55
3,25
2,70
1,67
2.50
2,12
2,25
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
03:00
4984
18-е сентября
Индепендьенте дель ВальеФламенго РЖ
Основное время
2,85
3,35
2,37
1,92
2.50
1,83
1,53
3.00
2,41
2,85
2.00
1,40
03:00
1423
18-е сентября
ЛибертадБока Хуниорс
Основное время
3,60
3,65
1,94
1,78
2.50
1,97
2,48
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
05:00
1247
18-е сентября
Барселона ГуаякильАтлетико Хуниор
Основное время
2,15
3,20
3,40
2,09
2.00
1,69
1,60
2.50
2,25
2,75
1.50
1,41
05:00
1030
18-е сентября
Клуб ГуараниТигре
Основное время
1,62
3,95
5,00
1,98
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90

ФУТБОЛ. Международные. Клубы. Кубок Либертадорес. Групповой этапСтатистика

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:00
183
УГЛОВЫЕ Сан Паулу СПУГЛОВЫЕ Ривер Плейт
00
00
Заключение пари временно недоступно
01:00
4161
18-е сентября
НАРУШЕНИЯ Сан Паулу СПНАРУШЕНИЯ Ривер Плейт
Желтые карточки (основное время)
2,40
4,80
2,05
1,65
6.50
2,10
2,25
5.50
1,57
1,28
7.50
3,34
01:00
4195
18-е сентября
УГЛОВЫЕ Сан Паулу СПУГЛОВЫЕ Ривер Плейт
Основное время
1,82
7,70
2,38
1,75
9.50
1,96
2,26
8.50
1,57
1,46
10.50
2,53
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