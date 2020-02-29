Моя линия
ФУТБОЛ. Мексика. Примера дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,83
3,40
4,00
1,81
2.50
1,93
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
3,10
3,40
2,12
1,69
3.00
2,09
2,12
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
2,60
3,20
2,55
1,86
2.50
1,88
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
29-е февраля
не начался
Основное время
1,70
3,45
4,70
1,72
2.50
2,04
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
1-е марта
не начался
Основное время
1,85
3,45
3,80
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
1-е марта
не начался
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
1,76
3,50
4,20
1,88
2.50
1,86
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
2-е марта
не начался
Основное время
2,30
3,30
2,85
1,95
2.50
1,79
1,56
3.00
2,34
1,38
3.50
2,90
2-е марта
не начался
Основное время
1,51
4,10
5,40
1,69
3.00
2,09
2,13
2.50
1,66
1,45
3.50
2,60
7-е марта
не начался
Основное время
1,77
3,55
4,10
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