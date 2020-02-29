Моя линия
ФУТБОЛ. Мексика. Молодежная лига. До 20 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,46
4,50
5,40
1,88
3.00
1,86
1,55
3.50
2,35
2,37
2.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
3,70
3,50
1,88
—
—
—
29-е февраля
не начался
Основное время
2,41
3,35
2,65
1,97
2.50
1,78
1,57
3.00
2,31
1,38
3.50
2,90
29-е февраля
не начался
Основное время
2,25
3,35
2,85
1,95
3.00
1,80
1,61
3.50
2,23
2,42
2.50
1,52