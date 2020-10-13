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ФУТБОЛ. Мексика. Лига MX. Женщины. АпертураОсновная линия

Победитель1X2
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05:00
115
84 мин., 2-й тайм
УГЛОВЫЕ Тихуана (ж)УГЛОВЫЕ Крус Асуль (ж)
42
21
63
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