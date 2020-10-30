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ФУТБОЛ. Мексика. Liga de BalompieОсновная линия

Победитель1X2
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03:00
289
52 мин., 2-й тайм
Хальконес СапопанАтлетико Капиталино
00
00
00
Основное время
3,00
2,25
3,20
2,11
1.00
1,68
1,48
1.50
2,54
3,09
0.50
1,34
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