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ФУТБОЛ. Мексика. Примера дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
04:00
1370
29-е февраля
не начался
Сан ЛуисХуарес
Основное время
1,83
3,40
4,00
1,81
2.50
1,93
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,65
04:00
1129
29-е февраля
не начался
ТолукаМонтеррей
Основное время
3,10
3,40
2,12
1,69
3.00
2,09
2,12
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60
06:00
8584
29-е февраля
не начался
Монаркас МорелияКрус Асуль
Основное время
2,60
3,20
2,55
1,86
2.50
1,88
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
06:10
8587
29-е февраля
не начался
ТихуанаПуэбла
Основное время
1,70
3,45
4,70
1,72
2.50
2,04
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,34
02:00
8588
1-е марта
не начался
ПачукаКеретаро
Основное время
1,85
3,45
3,80
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,37
2,90
2.00
1,38
04:00
1170
1-е марта
не начался
АмерикаНекакса
Основное время
1,60
3,75
5,00
1,98
2.50
1,77
1,58
3.00
2,29
1,39
3.50
2,85
06:00
8594
1-е марта
не начался
УАНЛ ТигресУНАМ Пумас
Основное время
1,76
3,50
4,20
1,88
2.50