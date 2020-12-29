V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE55
Видео
12
Скоро
Популярное221Российская Премьер-Лига44АПЛ30Англия. Кубок лиги3Примера30Серия A21Бундеслига24Лига 111ЧМ-2021. До 20 лет. Канада15КХЛ21NBA. Регулярный чемпионат13Евролига. Мужчины7Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Марокко. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
3116
29-е декабря
АС СалеШабаб Атлас Хенифра
Основное время
2,24
2,80
3,50
1,75
2.00
2,01
2,36
1.50
1,55
1,43
2.50
2,70
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию12
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru