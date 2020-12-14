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ФУТБОЛ. Мальдивы. Премьер-ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
207
45 мин., Перерыв
Грин СтритКлаб Валенсия
01
01
Основное время
13,00
6,00
1,18
2,11
2.50
1,68
1,54
3.00
2,38
1,32
3.50
3,20
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