Моя линия
ФУТБОЛ. Люксембург. Национальный дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,35
5,20
6,20
1,87
4.00
1,87
2,29
3.50
1,58
1,58
4.50
2,29
29-е февраля
не начался
Основное время
1,88
3,80
3,40
1,82
4.00
1,92
2,25
3.50
1,60
1,54
4.50
2,37
1-е марта
не начался
Основное время
3,85
4,00
1,72
2,06
3.50
1,71
1,67
4.00
2,12
1,46
4.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
2,30
3,90
2,50
1,83
3.50
1,91
2,38
3.00
1,54
1,49
4.00
2,50