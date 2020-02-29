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ФУТБОЛ. Люксембург. Национальный дивизионОсновная линия

Победитель1X2
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17:00
7707
29-е февраля
не начался
Прогрес НидеркорнРасинг Унион Люксембург
Основное время
1,35
5,20
6,20
1,87
4.00
1,87
2,29
3.50
1,58
1,58
4.50
2,29
18:00
7708
29-е февраля
не начался
Уна СтрассенУС Мондорф-ле Бен
Основное время
1,88
3,80
3,40
1,82
4.00
1,92
2,25
3.50
1,60
1,54
4.50
2,37
18:00
7743
1-е марта
не начался
Женесс ЭшФ91 Дюделанж
Основное время
3,85
4,00
1,72
2,06
3.50
1,71
1,67
4.00
2,12
1,46
4.50
2,60
18:00
7732
1-е марта
не начался
КС Мухленбах / ЛусинатосРоданж 91
Основное время
2,30
3,90
2,50
1,83
3.50
1,91
2,38
3.00
1,54
1,49
4.00
2,50
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