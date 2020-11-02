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ФУТБОЛ. Литва. 2-я ЛигаОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
331
45 мин., Перерыв
Жальгирис 3 ВильнюсДайнава 2
10
00
10
Основное время
1,15
6,22
13,63
2,30
2.50
1,55
1,44
3.50
2,60
6,12
1.50
1,09
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