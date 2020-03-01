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ФУТБОЛ. Коста-Рика. Лига де АссенсоОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
1914
29-е февраля
не начался
Пуэрто ГольфитоМунисипаль Гарабито
Основное время
1,80
3,15
4,60
1,64
2.50
2,18
2,20
2.00
1,62
2,90
1.50
1,37
00:00
6124
1-е марта
не начался
ГуанакастекаСанта Роса
Основное время
1,75
3,50
4,30
1,70
3.00
2,07
2,13
2.50
1,67
1,47
3.50
2,60
00:00
2114
1-е марта
не начался
Консултантс МоравияМунисипаль Турриальба
Основное время
1,70
3,90
4,10
2,06
2.50
1,71
1,63
3.00
2,20
1,41
3.50
2,75
00:00
5265
1-е марта
не начался
Спортинг Сан ХосеКурридибат
Основное время
1,29
5,20
7,80
1,88
3.50
1,85
1,54
4.00
2,38
2,49
3.00
1,49
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